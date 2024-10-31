«Я, короче, переезжаю в избушку»: Волочкова решила жить в доме Бабы-яги

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Анастасия Волочкова решила переехать в избушку Бабы-яги

«Я, короче, переезжаю в избушку»: Волочкова решила жить в доме Бабы-яги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Балерина уже приглядела себе новую метлу и ступу.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что переезжает из своего роскошного замка в русскую избушку. Об этом она рассказала в личном блоге своим поклонникам.

«Ну что же, мои золотые, привет! Я, короче, знаете, из дворца своего переезжаю в избушку. Смотрите, как здесь уютно, здесь просто потрясающе. Я могу сказать, что самое главное, что здесь вот печка», — сказала Волочкова.

Артистка решила полностью погрузиться атмосферу русских сказок и также поделилась кадрами, где она позирует со ступой и метлой в руках на фоне дома Бабы-яги. На балерине была черная блуза с пышными прозрачными рукавами. Свой образ Волочкова дополнила кольцом с огромным камнем.

На самом деле артистка таким эпатажным образом просто решила позвать зрителей на свое новое выступление в одном из московских театров. В нем и находилась небольшая избушка сказочного персонажа.

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