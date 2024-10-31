Партнера блогера Шабутдинова и его жену объявили в розыск по делу о мошенничестве

Суд объявил в розыск жену фигуранта дела блогера Аяза Шабутдинова о мошенничестве Василия Алексеева — Елену Алексееву. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«В настоящее время два соучастника Шабутдинова объявлены в розыск, а именно Алексеев и Алексеева, которые скрываются на территории Объединенных Арабских Эмиратов», — заявил следователь в ходе заседания.

Василий Алексеев является гендиректором компании-продавца обучающих курсов.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября прошлого года. На блогера поступило огромное количество жалоб из-за его образовательных курсов. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в Интернете.

Мужчина обещал своим подписчиком несметные богатства, а в итоге обманул их. Интернет-знаменитость обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве.