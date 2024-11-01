На Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Посетить музей можно бесплатно с 7 по 10 ноября с 10:00 до 22:00.

На Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Фото: mos.ru

В центре Москвы появится музей под открытым небом. На Красной площади откроется выставка в честь 83-й годовщины военного парада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На территории площадью 25 тысяч квадратных метров будет пять экспозиций. Они познакомят москвичей с историей начала Великой Отечественной войны.

На большом экране покажут реконструированный парад 1941-го, а кинотеатр «Художественный», который в годы войны не прекращал свою работу, представит исторические фильмы.

«Воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами станут отражением историй людей и событий. Ежедневно больше 300 артистов примут участие в театрализованных постановках. Одна из них, например, пройдет рядом с уникальным объектом — московским трамваем тех лет», — написал мэр Москвы.

Помощь в навигации гостям выставки будут оказывать женщины-регулировщицы и волонтеры Москвы.

Посетить музей можно бесплатно с 7 по 10 ноября с 10:00 до 22:00.

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