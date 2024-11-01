«Зачем мешать»: в Кремле посчитали неясным желание Трампа «разъединить» Россию и Китай

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 41 0

Песков: стремление Дональда Трампа разъединить Россию и Китай непонятно

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Отмечается, что сотрудничество государств не направлено против интересов третьих стран.

Обещание кандидата в лидеры США от Республиканской партии Дональда Трампа «разъединить» Россию и Китай достаточно невразумительно — сотрудничество держав не нарушает интересов других стран. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Накануне Трамп заявил, что РФ и КНР объединились вследствие политики действующего главы Америки Джо Байдена. Государственный деятель поспешил заверить, что намерен «разъединить» государства в случае своей победы в предвыборной гонке.

Как отметил Дмитрий Песков, дипломатические отношения России и Китая не противостоят третьим странам.

«Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество носит особый привилегированный характер стратегического партнерства, но главная особенность нашего сотрудничества с КНР — то, что оно не направлено против третьих стран», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР направлено лишь на собственные интересы двух государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле назвали цель «плана победы» Зеленского.

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