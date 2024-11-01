Бесплатный сыр только в мышеловке? Мужчина купил три МасВооk за 1000 рублей

Однако везение стоило ему долгих разбирательств.

Необычная история приключилась с жителем Раменского — мужчине удалось приобрести три ноутбука Apple всего за 1000 рублей через один из маркетплейсов. Правда, дожидался он своей покупки примерно год. Счастливчик рассказал 5-tv.ru о том, как все проиcходило.

«Моя сестренка случайно сделала заказ. Там было где-то десять айпадов примерно за миллион рублей. Заказ не был оплачен картой, была указана постоплата. Заказ отменился, так как миллиона у меня не было», — посмеялся мужчина.

Ночью ему попалась подборка по Apple и от продавца.

«Я просто ночью смотрел вкладки, зашел, увидел — скидка 99%. Смотрю — цена вместо 369 тысяч — 369 рублей. Решил заказать. Все было честно. Утром увидел, что товар будет доставлен», — заявил покупатель.

Однако доставки не случилось «по техническим причинам». Мужчина предложил приехать лично, на что магазин начал отнекиваться: «деньги были зарезервированы», «не было заказа», «не было договора купли продажи». Покупателю пришлось обращаться в суд.

«Досудебное соглашение им скинул. Они отказались. Пришлось подавать иск в суд. Я победил, и мне предоставили все MacBook», — заявил мужчина.

Спустя больше чем год он все-таки получил свою покупку. Однако и в этот раз доставку задержали. Зато результат борьбы за свою удачу скрасил эту неприятность.

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