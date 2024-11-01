ВСУ атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Курской области

Два мирных жителя погибли в результате подрыва дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) подворья Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области. Об этом сообщили в российском Следственном комитете (СК).

Из публикации ведомства следует, что украинские боевики атаковали монастырь в приграничном регионе РФ в конце октября. Они использовали начиненные взрывным устройством беспилотники.

«В результате указанных преступных действий погибли два мирных жителя, а также уничтожены жилые здания и сооружения», — уточнили в СК.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении украинских нацистов, которые причастны к нападению на монастырь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.