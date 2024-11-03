«Спрос взорвался»: многие американцы намерены покинуть США из-за нестабильности
Bloomberg: американцы хотят переехать из-за политической нестабильности в США
Фото: www.globallookpress.com/JesÃƒÂºS HellÃƒÂN
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Чаще всего они рассматривают для эмиграции Португалию, Италию, Таиланд и другие страны.
Американцы хотят переехать в другую страну в связи с политической нестабильностью в Соединенных Штатах, вызванной во многом выборами президента США. О возросшей статистике по намеренным покинуть страну гражданам сообщила основательница компании Expatsi Джен Барнетт, ее слова приводит Bloomberg.
Как отметила Барнетт, особенно количество желающих возросло после дебатов с действующим президентом США Джа Байденом и кандидатом в лидеры страны Дональдом Трампом.
«После дебатов с Байденом и Трампом наш трафик подскочил на 900%. За последние пару недель, когда цифры опросов резко изменились, спрос буквально взорвался», — сказала она.
Компания Expatsi занимается консультированием граждан США по способам уехать из станы. В октябре специалисты провели опрос, в котором приняли участие семь тысяч американцев, желающих эмигрировать. Многие из низ заявили, что причиной служат политические разногласия.
Вместе с тем о своих наблюдениях сообщила компания Henley & Partners, помогающая помогать людям и получать гражданство и вид на жительство различных стран за инвестиции. По ее данным, количество таких запросов с января по октябрь 2024 года оказалось больше, чем за весь 2023-й.
Причем для переезда американцы чаще всего рассматривают такие страны, как Португалия, Греция, Италия, Япония и Таиланд, отметил соучредитель компании Global Citizen Solutions Артур Сарайва.
В конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что очередные «электоральные игрища», развернувшиеся в Соединенных Штатах, вредят американскому населению. Сам народ этой страны страдает от безумия, в которое превратилась внутри- и внешнеполитическая система США.
Выборы президента США 2024
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американец в зоне СВО помог в борьбе за Курахово. Дэниэл Мартиндейл был фермером, жил в Польше, но еще в начале 2022 года переехал на Украину, а после начала СВО вышел на донецких ополченцев.
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