Блогер Дилара Зинатуллина задолжала ФНС круглую сумму

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 16 0

Блогер Дилара Зинатуллина задолжала ФНС почти полмиллиона рублей

Блогер Дилара Зинатуллина задолжала ФНС круглую сумму

Фото: Instagram**/influesii

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Чем сейчас занимается бывшая жена рэпера Моргенштерна*?

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* — блогер Дилара Зинатуллина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России сотни тысяч рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Согласно открытой информации, по состоянию на 30 октября 2024 года общая сумма штрафов, назначенных индивидуальному предпринимателю (ИП) Моргенштерн Диларе Наилевне, составляет 460 225,95 рублей.

Известно, что бывший супруг помог Диларе в открытии салона красоты. Причем именно она сделала больший вклад в бизнес.

К слову, рэпер и блогер развелись в апреле 2022 года, их брак продержался всего восемь месяцев. По словам Дилары, после свадьбы случился кризис в отношениях, выйти из которого не удалось. В особенности на это повлияла эмиграция в Дубай и спад популярности исполнителя. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд признал законным штраф рэперу Алишеру Моргенштерну за нарушение обязанностей иноагента. Его неоднократно привлекали к административной ответственности, а в сентябре 2024-го возбудили против него уголовное дело.

* — признан иноагентом в России.

* *— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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