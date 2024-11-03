В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами и продают всем желающим билеты.
Фото: © РИА Новости/Ю. Левянт
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Сторонники православной церкви Украины (ПЦУ) в Чернигове в захваченном Преображенском Украинской соборе православной церкви (УПЦ) в Чернигове устроили кинотеатр и сняли все иконы. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами», — отметил он.
Также, по его словам, собор ПЦУ в Луцке сторонники разрисовали фресками с портретами местных бандитов-бизнесменов. Инициатором таких работ стал руководитель Волынской епархии ПЦУ митрополит Михаил.
Ранее 5-tv.ru писал, что монах УПЦ находится в тяжелом состоянии после нападения на собор в Черкассах.
Ночью 17 октября около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время ночной литургии. Неизвестные выгнали всех верующих на улицу, отбирали телефоны и срывали камеры видеонаблюдения на территории храма.
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