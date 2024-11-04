Арестовали подозреваемого в подрыве трех ЛЭП на севере Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которого подозревают в подрыве трех опор линий электропередач (ЛЭП) в Выборгском районе города в середине октября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Также известно, что фигурант дела будет находиться под стражей до 19 декабря.

По официальной версии Следственного комитета (СК), 19 октября до 13:30 часов подозреваемый по фамилии Первашов подорвал ЛЭП. Где мужчине удалось раздобыть взрывчатые устройства, неизвестно. Он расположил взрывчатку на трех опорах линий электропередач, затем совершил подрыв.

«Выборгский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ… Срок меры — 19.12.2024», — заключает пресс-служба судов.

Первашов своей вины не признает. При задержании он оказывал сопротивление и пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

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