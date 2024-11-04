Арестовали подозреваемого в подрыве трех ЛЭП на севере Санкт-Петербурга

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 41 0

Мужчина пытался скрыться от правоохранителей.

Арестовали подозреваемого в подрыве трех ЛЭП на севере Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба СЗО Росгвардии/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которого подозревают в подрыве трех опор линий электропередач (ЛЭП) в Выборгском районе города в середине октября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Также известно, что фигурант дела будет находиться под стражей до 19 декабря.

По официальной версии Следственного комитета (СК), 19 октября до 13:30 часов подозреваемый по фамилии Первашов подорвал ЛЭП. Где мужчине удалось раздобыть взрывчатые устройства, неизвестно. Он расположил взрывчатку на трех опорах линий электропередач, затем совершил подрыв.

«Выборгский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ… Срок меры — 19.12.2024», — заключает пресс-служба судов.

Первашов своей вины не признает. При задержании он оказывал сопротивление и пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Вологде взрыв самогонного аппарата разнес две квартиры. 

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
Самый подходящий месяц: любовный гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

2:00
Украинцам пригрозили тюремным сроком за незаконное хранение дров
1:40
Арестовали подозреваемого в подрыве трех ЛЭП на севере Санкт-Петербурга
1:20
Гниль и подмена ингредиентов: бывший сотрудник кондитерского дома вскрыл изнанку «сладкого» бизнеса
1:00
Санду обгоняет Стояногло на выборах в Молдавии
0:39
Во втором туре выборов в Молдавии побеждает Стояногло
0:18
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Сейчас читают

Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах президента Молдавии
Российская семья рассказала о переезде из Финляндии в Псков из-за русофобии
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака