«Их боевой дух исчез»: выбравшийся из Украины американец о настроении в рядах ВСУ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 22 0

Американский информатор ВС РФ Мартиндейл: боевой дух ВСУ практически на нуле

«Их боевой дух исчез»: выбравшийся из Украины американец о настроении в рядах ВСУ

Фото: Reuters/Ivan Antypenko

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Многие не верят в возможность победы.

Боевой дух украинских боевиков близок к нулю. Об этом в интервью изданию РИА Новости рассказал помогавший российской армии гражданин США Дэниел Мартиндейл.

Американец на протяжении двух лет находился на территории Украины, откуда передавал информацию об объектах врага нашей армии. В конце октября военные ВС РФ вывезли героического информатора с подконтрольной ВСУ территории, после чего он поделился с отечественными журналистами своими наблюдениями за украинскими боевиками.

«В последние дни моего пребывания в деревне я не встречал ни одного солдата из националистических батальонов. Я встречал только тероборону. Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой. Их боевой дух исчез», — уверяет Дэниел.

При этом, американец призвал не забывать о том, что на Украине все еще остается большое количество идейных нацистов, которые ненавидят и боятся Россию, однако даже их моральный дух далеко не так силен, как пару лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей.

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