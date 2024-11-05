Более 2000 угроз в адрес сотрудников избирательных участков в США зафиксировали в ФБР

В преддверии начала выборов в США сотрудники избирательных пунктов начали получать многочисленные угрозы. Это стало причиной усиления уровня общественной безопасности в стране. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на внутренние документы полиции Нью-Йорка.

Исходя из полученной журналистами информации, под риск попадают сотрудники избирательных комиссий, ряд чиновников, а также штабы кандидатов в президенты — в адрес их сотрудников, как сообщает ФБР, уже зафиксировано более 2000 угроз. Около 100 из них будут расследоваться.

Из-за участившихся угроз было принято решение оцепить штаб кандидата в президенты Америки от Демократической партии Камалы Харис — Говардский университет в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru Николай Иванов, работающий на месте.

«Говардский университет — это альма-матер Камалы Харрис. Она собирается провести здесь ночь выборов и, возможно, выступить с победной речью», — добавляет журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова назвала выборы в США недемократическим процессом.