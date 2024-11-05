Женщина погибла в результате пожара в квартире в Москве

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 24 0

Точная причина возгорания здания на Киевской улице будет установлена после проведения экспертизы.

Женщина погибла в результате пожара в квартире в Москве

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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В квартире жилого дома на западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Дорогомилово на улице Киевская. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело женщины 1958 года рождения. Точная причина пожара будет установлена после проведения экспертизы.

Межрайонная прокуратура Дорогомилово контролирует ход дела.

Днем ранее на Тверском бульваре загорелась квартира певицы, инфлюенсера Дарьи Зотеевой, больше известной как Инстасамка. Эту квартиру девушка снимала в аренду за 550 тысяч рублей в месяц. Предположительно, пожар случился из-за камина и ненадлежащей технике его эксплуатации. Информации о пострадавших нет. Двое жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 14 покинули здание на «всякий случай».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыты личности продававших оружие для теракта в «Крокусе» баталхаджинцев*. По словам источника, на данный момент Белхароевы скрываются за границей — Адам в Турции, Ильяс на Украине.

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