Раскрыты личности продававших оружие для теракта в «Крокусе» баталхаджинцев*

Раскрыты личности членов преступной группы, обеспечившей исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оружием и боевыми припасами. Ими оказались Алиев Хаваж-Багаудин, Кулаев Батыр, Аушев Джабраил, Медов Хусен, Матиев Амерхан, Белхароев Адам и Белхароев Ильяс**. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в силовых структурах.

По словам источника, на данный момент Белхароевы скрываются за границей — Адам в Турции, Ильяс на Украине.

Злоумышленники, состоящие в сообществе, являются баталхаджинцами* — членами закрытого религиозного братства. А один из членов преступной группы Ильяс Белхароев уже был замечен правоохранителями.

Ранее силовики проводили обыски у участников баталхаджинской организации и обнаружили у них иностранное оружие, которое переправлял в РФ беглый контрабандист, а также лидер террористической секты Ильяс Белхароев.

Известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» на протяжении определенного времени находились в поиске оружия. Затем они вышли на баталхаджинцев. Они продали убийцам автоматы и патроны — сделка состоялась в Сурхахи, месте основного проживания баталхаджинцев. После террористы отправились с оружием в Москву.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. К выходу на сцену за кулисами готовились музыканты группы «Пикник», зрители занимали свои места в зале.

За несколько минут до начала представления в здание ворвались боевики с оружием и открыли огонь по людям. Стреляли без разбора в каждого, кто не успел найти укрытие, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. Погибли 145 человек, ранения разной степени тяжести получили 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало со сбитым террористами из «Крокуса» мальчиком.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

** — внесен в список террористов и экстремистов в России