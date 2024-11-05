Жителя Урала осудили на 16 лет за передачу спецслужбам Украины военных данных

Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова к 16 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Указывается, что в период с сентября 2022 года по март 2023-й Мухаметов передал спецслужбам Украины за деньги данные военно-технического характера, которые могли бы использованы киевским режимом против безопасности России.

Гособвинитель попросил назначить мужчине наказание в виде отбывания 17 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также ограничить свободу на два года. Суд учел это мнение.

«Назначено виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 300 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, судья уточнил, что Мухаметов работал инженером-технологом на «Уралвагонзаводе». Он продавал ВСУ чертежи российской корпорации.

Его вместе с супругой Викторией Мухаметовой задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области в апреле 2023 года. Как выяснило следствие, супруги за передачу чертежей украинским спецслужбам получили порядка 100 тысяч рублей.

Викторию Мухаметову суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Женщина работала оператором на «Уралвагонзаводе».

Другие случаи госизмены в России

Прежде суд приговорил жителя Севастополя, агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 21 году колонии. Его задержали в 2022-м по подозрению в совершении госизмены. Мужчина передавал СБУ данные об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов армии России. Он вместе с тем планировал теракт, а именно поджечь одно из административных зданий города. Свои злобные замыслы россиянин реализовать не успел, так как его задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительницу Москвы арестовали по обвинению в госизмене. Если суд признает женщину виновной, то ей может грозить до 20 лет лишения свободы.