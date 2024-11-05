Втягивают в конфликт? Польше могут разрешить перехватывать ракеты над Украиной

Эфирная новость 31 0

Польше могут разрешить перехватывать ракеты над Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эту тему планируют обсудить на ближайшем заседании альянса.

Возможность перехвата ракет над Украиной силами Польши может стать одной из тем грядущего заседания НАТО. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что среди участников альянса есть разногласия по этому запросу Киева. И в самой Варшаве ранее заявили, что своими требованиями президент* Украины Владимир Зеленский пытается втянуть республику в конфликт с Россией.

Также Сикорский выразил разочарование из-за бездействия Киева по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни. Глава МИД Польши заявил, что украинская сторона обещала прогресс по этому делу до конца октября, однако никаких подвижек нет. При этом вопрос Волынской резни, в ходе которой от рук украинских националистов погибли несколько десятков тысяч этнических поляков, — одна из самых напряженных тем в отношениях между Варшавой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше боятся, что РФ изучит трофейные Abrams.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
«Мат — это часть нашего языка»: Путин призвал повышать культуру речи
19:06
«Перед глазами горит»: Инстасамка впервые прокомментировала пожар в ее доме
18:50
Втягивают в конфликт? Польше могут разрешить перехватывать ракеты над Украиной
18:36
Путин: РФ на линии боевого соприкосновения борется за свои ценности и язык
18:25
«На фасаде нет живого места»: обстановка на месте удара БПЛА по дому в Белгороде
18:11
«Абсолютно мой человек»: почему Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
Злополучный синдром «кнопки»: певица Sevil пожаловалась на проблемы в работе
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака