Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует в остальных пяти

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграл два ключевых для победы на выборах штата и лидирует в остальных пяти. Данные публикует агентство AP.

Представитель партии Республиканцев побеждает в Северной Каролине и в Джорджии, которые дают по 16 голосов выборщиков.

Также Дональд Трамп сохраняет лидерство в Пенсильвании, заручившись поддержкой 19 голосов выборщиков.

Для победы в выборах следует набрать 270 голосов. Исход голосования решится в колеблющихся штатах.

Выборы президента США

Выборы на пост главы Соединенных Штатов начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Данная предвыборная гонка является самой скандальной и дорогой в истории выборов в США. Обстановка накалена до предела.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что полиция США предупреждает о повышении опасности для чиновников после выборов.