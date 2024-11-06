Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует в остальных пяти
Обстановка в США накалена до предела.
Фото: 5-tv.ru
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграл два ключевых для победы на выборах штата и лидирует в остальных пяти. Данные публикует агентство AP.
Представитель партии Республиканцев побеждает в Северной Каролине и в Джорджии, которые дают по 16 голосов выборщиков.
Также Дональд Трамп сохраняет лидерство в Пенсильвании, заручившись поддержкой 19 голосов выборщиков.
Для победы в выборах следует набрать 270 голосов. Исход голосования решится в колеблющихся штатах.
Выборы президента США
Выборы на пост главы Соединенных Штатов начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Данная предвыборная гонка является самой скандальной и дорогой в истории выборов в США. Обстановка накалена до предела.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что полиция США предупреждает о повышении опасности для чиновников после выборов.
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