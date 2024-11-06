Полиция США предупреждает о повышении опасности для чиновников после выборов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Угрозы поступают также сотрудникам избиркомов.

Полиция США предупреждает о повышении опасности для чиновников после выборов

Фото: Reuters/Daniel Cole

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Тема:
Выборы президента США 2024

Полиция Капитолия предупредила американских чиновников о повышенной опасности после окончания выборов президента США. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на доклад правоохранительных органов.

Высокая вероятность недовольства людей не зависит от результатов выборов. В докладе прогнозируют гражданские беспорядки протестующих против инаугурации. На фоне чего возрастает и опасть для правительственных чиновников. В своих выводах правоохранительные органы опирались на опыт и прошлых лет. В 2020 году после выборов количество угроз значительно выросло.

Полиция так же опасается того, что «усугубить существующую политическую напряженность» может повышение иностранного влияния.

До этого сообщалось, что сотрудники избиркомов в США получают угрозы жизни, здоровью и имуществу. В Вашингтоне ФБР создал командный пункт для отслеживания и реагирования на потенциальную опасность, связанную с президентскими выборами. Этот пункт будет работать весь избирательный период и должен обрабатывать информацию со всех 55 местных отделений ФБР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Нью-Йорка устроили одиночные пикеты у башни Трампа.

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