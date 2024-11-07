Кто из звезд обещал уехать из США в случае победы Трампа
Звезды, обещавшие покинуть США из-за Трампа, после его победы предпочли отмолчаться
Фото, видео: www.globallookpress.com/Panoramic; 5-tv.ru
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Барбара Стрейзанд, например, собирается отправиться в Австралию или в Канаду.
Интересны сейчас дальнейшие действия американских звезд, которые традиционно поддерживают демократов. Самые непримиримые из них ранее обещали уехать из США, если победит республиканец. Собирать чемоданы грозились Роберт Де Ниро, который прямо оскорблял Трампа, Пинк, Леди Гага.
Барбара Стрейзанд заявила, что не может поверить в такие результаты, и переедет в Австралию или Канаду. Шэр вообще сказала, что отправится на Юпитер. Засобиралась покидать страну и Майли Сайрус. Правда, еще не подыскала место для проживания. Большинство из них теперь о своем переезде пока молчат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп начал праздновать победу в выборах президента США. Штаб его соперницы опустел сразу же после оглашения результатов. Харрис не вышла и к своим избирателям. Аналогия с поражением Хиллари Клинтон напрашивается самая прямая. И тогда, и сейчас демократы были слишком уверены в себе. И тогда, и сейчас делали ставку на феномен первой женщины-президента, а фанаты плакали, когда она не сыграла.
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