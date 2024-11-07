Харрис официально признала поражение на выборах

Камала Харрис признала свое поражение на выборах президента США. Кандидат от демократов прервала длительное молчание и выступила в Вашингтоне. Там она рассказала, что уже поздравила с победой Дональда Трампа. И призвала сторонников принять результаты голосования. При этом Харрис подчеркнула, что борьба демократов ради будущего Америки продолжится, не уточнив подробности.

«Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — отметила Камала Харрис, вице-президент США.

При этом, по мнению западных СМИ, Харрис в провале может винить только саму себя. Как пишут журналисты газеты Telegraph, ее президентская кампания — худшая в истории США. Она не предлагала никаких убедительных решений по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине. А также лишь заявляла, что выступает за перемены, при этом, продвигала идеи Джо Байдена.

Тем временем в США все еще подводят итоги прошедшего голосования и, по данным телеканала Fox news, Трамп значительно увеличил преимущество над соперницей. Он заручился голосами уже 295 выборщиков. У Харрис их всего 226.