Харрис официально признала поражение на выборах
Трамп продолжает увеличивать преимущество.
Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru
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Камала Харрис признала свое поражение на выборах президента США. Кандидат от демократов прервала длительное молчание и выступила в Вашингтоне. Там она рассказала, что уже поздравила с победой Дональда Трампа. И призвала сторонников принять результаты голосования. При этом Харрис подчеркнула, что борьба демократов ради будущего Америки продолжится, не уточнив подробности.
«Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — отметила Камала Харрис, вице-президент США.
При этом, по мнению западных СМИ, Харрис в провале может винить только саму себя. Как пишут журналисты газеты Telegraph, ее президентская кампания — худшая в истории США. Она не предлагала никаких убедительных решений по конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине. А также лишь заявляла, что выступает за перемены, при этом, продвигала идеи Джо Байдена.
Тем временем в США все еще подводят итоги прошедшего голосования и, по данным телеканала Fox news, Трамп значительно увеличил преимущество над соперницей. Он заручился голосами уже 295 выборщиков. У Харрис их всего 226.
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