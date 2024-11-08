Не только гастрит: о чем могут говорить боли в разных частях живота

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23 0

Врач Бережная: при аппендиците боль в животе опускается сверху вниз

Не только гастрит: о чем могут говорить боли в разных частях живота

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Необъяснимый болевой синдром, особенно с локализацией в животе, не стоит глушить анестетиками. Надо сразу обратиться к врачу.

Когда болит живот, думать ни о чем другом невозможно. И не нужно, потому что резкая и необъяснимая боль требует немедленной консультации с доктором. Кроме того, в зависимости по локализации неприятных и мучительных ощущений можно примерно определить, с каким из органов случилась беда и какой недуг стоит искать у человека. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказала врач общей практики и специалист по неотложной и экстренной помощи Марина Бережная.

Как отметила эксперт, кроме «банального» гастрита можно обнаружить множество других болезней с довольно похожими на определенном этапе симптомами. Так, если воспалительный процесс запущен, и аппендицит на подходе, боль появляется сначала в верхней части живота, потом как бы опускается в нижнюю. Очевидно, что медлить в такой ситуации нельзя, и самое время набирать 03.

«Если боль в верхней части живота становится опоясывающей, это может быть признаком проблем с любым из органов верхних отделов живота — поджелудочной железой, желчным пузырем или желудком», — сказала Бережная.

По словам врача, в левых отделах брюшной полости сигнализировать могут как органы желудочно-кишечного тракта, так и болезни почек, такие как мочекаменная или почечная колика. Справа сложнее, здесь все зависит от «этажа», на котором разместился симптом. Справа сверху страдают желчный пузырь и иногда печень. Снизу — аппендицит.
Боль в левых отделах живота также может означать проблемы с органами ЖКТ, но иногда этот симптом сопровождает болезни почек, в частности мочекаменную болезнь и почечную колику.

«У многих боль внизу живота ассоциируется с заболеваниями органов малого таза. Там расположены репродуктивные органы и чаще всего их заболевания вызывают разные по выраженности болевые ощущения», — отметила специалист.

Анестетик заглушит все, вот только проблема от этого не решится. До осмотра врача не нужно принимать такие лекарства и повышать риск упущенного диагноза.

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