Срок годности старых лифтов в России могут продлить на пять лет

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

«Известия»: Минстрой хочет продлить срок годности старых лифтов на 5 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Подъемники старше 25 лет нужно заменить уже в феврале 2025 года.

Минстрой России на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил продлить срок службы лифтов в многоквартирных домах, включенных в программы капитального ремонта, до февраля 2030 года. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, министерство подготовило документы, отвечающие на вопросы фракций Госдумы, подготовленные к «правительственному часу». Мероприятие прошло 23 октября.: там выступили глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий вопросы ЖКХ.

По итогам проведенной Минстроем инвентаризации выяснилось, что в феврале 2025 года истекает срок годности у 64 тысяч лифтов. Для их замены понадобится примерно 195 миллиардов рублей. При этом всего в течение пяти лет, до 2030 года, потребуют замены 120 тысяч лифтов на сумму 406,5 миллиардов рублей, - и это без учета ситуации в новых регионах РФ.

«Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование — продлить срок действия этих лифтов на пять лет. Такие поправки понадобится внести в технический регламент „Безопасность лифтов“, который оговаривает этот срок на уровне Евразийского союза», — говорится в публикации.

Сначала Ростехнадзор должен провести техническое обследование объекта, а по его итогам будут заменены отдельные узлы лифтов и их компоненты, либо же продлят срок годности кабинки, если состояние соответствует требованиям безопасности. Отмечается, что после таких работ некоторые лифты, которые старше уже 25 лет, могут продолжить функционировать еще пять лет.

Сейчас Минстрой совместно с Госдумой и Совфедом прорабатывают вопрос о создании в РФ официальных дилерских центров для заводов, производящих лифты.

До этого сообщалось, что до февраля 2025 года все подъемники старше 25 лет (их в Росси около 100 тысяч) должны заменить. В противном случае их попросту остановят. Однако уже очевидно, что не все укладываются в срок. Несколько лет назад план казался выполнимым, но пандемия, санкции и проблемы с логистикой привели к тому, что стоимость одного подъемника выросла почти вдвое. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге лифтера зажало на верхних этажах больницы. Вытащить мужчину удалось, у него были зафиксированы тяжелые травмы, от которых он позже скончался. 

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