Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба «Валдай» — прямой эфир

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Live 37 0

В дискуссионном клубе принимают участие порядка 140 человек из 50 стран мира.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент Российской Федерации Владимир Путин начал выступление на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 

Масштабное мероприятие проходит ежегодно. Каждый раз темой становится новая актуальная для современности проблема. На  XXI заседание была выбрана следующая: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В дискуссионном клубе принимают участие порядка 140 человек из 50 стран мира. 

Владимир Путин традиционно открывает мероприятие тематической речью.

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