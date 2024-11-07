Президент Российской Федерации Владимир Путин начал выступление на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Масштабное мероприятие проходит ежегодно. Каждый раз темой становится новая актуальная для современности проблема. На XXI заседание была выбрана следующая: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В дискуссионном клубе принимают участие порядка 140 человек из 50 стран мира.

Владимир Путин традиционно открывает мероприятие тематической речью.