Генная мутация: ученые раскрыли причину осенней депрессии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Каждый десятый россиянин особенно уязвим перед депрессией осенью и зимой

Генная мутация: ученые раскрыли причину осенней депрессии

Фото: 5-tv.ru

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Погода

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Каждый десятый россиянин из-за мутации в гене особенно уязвим перед депрессией осенью и зимой. В итоге риск появления усталости повышается в полтора раза. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на результаты исследования ученых медико-генетического центра Genotek.

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, „выключая“ их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами», — пояснил директор по науке центра Александр Ракитько.

Мутация в гене ZBTB20 увеличивает риск появления сезонного аффективного расстройства (САР). Последнее вызывает упадок сил, подавленное настроение и влечет изменение сна и аппетита. Причем обычно это происходит как раз осенью или зимой, так как становится меньше естественного солнечного света.

Ученые выяснили, что мутация в гене есть у каждого десятого жителя России. Согласно исследованию, больше всего носителей среди неславянских этносов оказалось у горских евреев — 14,2%. Примечательно, что эту мутацию не нашли у якутов и корейцев.

Специалисты посоветовали для профилактики подобной формы сезонной депрессии чаще гулять на улице, в частности утром. Светотерапия, правильный режим сна и будильник с эффектом рассвета также помогут пережить упадок сил осенью и зимой, заключили ученые.

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