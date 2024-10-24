Генная мутация: ученые раскрыли причину осенней депрессии

Каждый десятый россиянин особенно уязвим перед депрессией осенью и зимой
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Хандра настигает неспроста. Что на это влияет?
Каждый десятый россиянин из-за мутации в гене особенно уязвим перед депрессией осенью и зимой. В итоге риск появления усталости повышается в полтора раза. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на результаты исследования ученых медико-генетического центра Genotek.
«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, „выключая“ их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами», — пояснил директор по науке центра Александр Ракитько.
Мутация в гене ZBTB20 увеличивает риск появления сезонного аффективного расстройства (САР). Последнее вызывает упадок сил, подавленное настроение и влечет изменение сна и аппетита. Причем обычно это происходит как раз осенью или зимой, так как становится меньше естественного солнечного света.
Ученые выяснили, что мутация в гене есть у каждого десятого жителя России. Согласно исследованию, больше всего носителей среди неславянских этносов оказалось у горских евреев — 14,2%. Примечательно, что эту мутацию не нашли у якутов и корейцев.
Специалисты посоветовали для профилактики подобной формы сезонной депрессии чаще гулять на улице, в частности утром. Светотерапия, правильный режим сна и будильник с эффектом рассвета также помогут пережить упадок сил осенью и зимой, заключили ученые.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему люди просыпаются в одно и то же время каждую ночь.
- 24 окт
- «Худшее впереди»: число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20
- 22 окт
- В Петербурге из-за сильного ветра отменили разводку мостов
- 21 окт
- Смена сезонов: когда в Центральной части России начнется зима
- 21 окт
- Ураган «Оскар» обрушился на оставшуюся без электричества Кубу
- 20 окт
- Смена сезонов не за горами? Когда в Москве наступит зима
- 20 окт
- Успел отправить жене последнее видео: пропавшего моряка ждут дома пятеро детей
- 20 окт
- Ураган «Оскар» бушует в акватории Атлантического океана
- 20 окт
- В Москву придет небывалая для осени жара
- 16 окт
- «Сейчас октябрь!» — испанский жених Ани Лорак возмущен погодой в Москве
- 14 окт
- Вместо лекарств: SOS-продукты для метеозависимых при перемене погоды
Читайте также
81%
0.05 104.38
-0.49
Нашли ошибку?