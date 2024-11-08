«Русские не торопятся»: в США намекнули Трампу на необходимость позвонить Путину

Накануне российский лидер публично поздравил республиканца с победой на выборах президента Соединенных Штатов.

Выступление президента России оказалось на первых полосах западной прессы. Больше всего журналистов заинтересовали будущие отношения между Москвой и Вашингтоном.

Издания сфокусировали внимание на том, что Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. И выделили готовность Кремля к диалогу с новым главой Белого дома.

Однако, как отметил американский журнал Time, первый шаг должен сделать именно Трамп. И чем скорее, тем лучше, так как позиции Запада и Украины становятся все слабее.

«Учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа и отсутствие стратегии по прекращению конфликта на Украине, русские, скорее всего, подождут и посмотрят, к чему приведет решение администрации по этому вопросу. Они не спешат заключать сделку. По всей линии фронта, особенно в восточной части Донбасса, российские войска в этом году добились медленных, но устойчивых успехов», — пишет издание.

Ранее сам Дональд Трамп подтвердил журналистам, что его разговор с президентом России пока не состоялся, но это может произойти в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа.