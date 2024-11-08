С пропалестинскими лозунгами: израильских футбольных болельщиков избили в Нидерландах
Израильских футбольных болельщиков избили в Амстердаме
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ddp; 5-tv.ru
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В ситуацию вмешался лично Биньямин Нетаньяху.
В Амстердаме жестоко избили израильских болельщиков, которые приехали на футбольный матч Лиги Европы. Ранены по меньшей мере десять человек. Еще с двумя не могут связаться.
Причиной, по всей видимости, стал конфликт на Ближнем Востоке, так как нападавшие скандировали пропалестинские лозунги.
Сейчас израильские болельщики заперлись в своих отелях. А премьер Биньямин Нетаньяху распорядился отправить в Нидерланды два самолета, чтобы вывести пострадавших.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нанес удары по командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута.
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