С пропалестинскими лозунгами: израильских футбольных болельщиков избили в Нидерландах

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Израильских футбольных болельщиков избили в Амстердаме

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ddp; 5-tv.ru

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В ситуацию вмешался лично Биньямин Нетаньяху.

В Амстердаме жестоко избили израильских болельщиков, которые приехали на футбольный матч Лиги Европы. Ранены по меньшей мере десять человек. Еще с двумя не могут связаться.

Причиной, по всей видимости, стал конфликт на Ближнем Востоке, так как нападавшие скандировали пропалестинские лозунги.

Сейчас израильские болельщики заперлись в своих отелях. А премьер Биньямин Нетаньяху распорядился отправить в Нидерланды два самолета, чтобы вывести пострадавших.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нанес удары по командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута.

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