«Перебои»: США сделали неожиданный шаг в отношении России

Минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками.

Минфин США снял часть санкций с 11 российских банков, пишет РИА Новости. Решение будет действовать до 30 апреля — после ограничения могут вернуть или даже ужесточить.

Речь идет о Сбербанке, банках «Открытие», «Зенит», и «Санкт-Петербург», Совкомбанке, ВТБ и ряде других. Также из-под санкций вывели их дочерние организации и подконтрольные структуры с долей от 50%.

По словам чиновников, которые приняли подобное неожиданное решение, разрешенные сделки связаны с нефтепродуктами, газом и другими жизненно необходимыми для любого государства ресурсами.

Эксперты не сомневаются, главная цель этого решения для США — подстраховать себя, что особенно актуально в преддверии зимнего периода.

«Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, а из-за этого дорожают продукты и другие товары. То есть возникает новый всплеск инфляции», — подчеркнула вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Несмотря на это, США идут на ослабление санкций только в тех случаях, которые выгодны лично им. Так, замерзающую от отсутствия необходимых ресурсов Европу американцы спасти не торопятся, а даже напротив — давят на европейские страны по вопросам российских титана и палладия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на электроэнергию в Германии выросли в восемь раз.