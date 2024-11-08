«Горе побежденным»: какая участь ждет демократов после прихода к власти Трампа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

EADaily: Трамп и его команда железной метлой выметут всех демократов и либералов

«Горе побежденным»: какая участь ждет демократов после прихода к власти Трампа

Фото: 5-tv.ru

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Победитель уже заявил о своих кандидатах на замену в Демпартии.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и его сторонники «железной метлой» выметут из правительственных структур представителей проигравшей Демпартии. Такая же участь ожидает и ставленников американских демократов по всему миру. Об этом говорится в аналитической статье EADaily.

«Роберт Кеннеди-младший, Илон Маск, Майк Помпео — эти ребята имеют личные, семейные драмы, которые питают их лютой личной ненавистью к Демпартии вообще и к семейству Клинтон в частности. Получив должности в администрации Трампа — а их обязательно получат — они железной метлой выметут каждого клерка от Демпартии, вплоть до мельчайшего, из любой госструктуры страны.

Чуть позже такая же участь ждет либералов и «дерьмократов» всех мастей и по всему миру, в России, в том числе. Наше либеральное лобби в госструктурах уже готовится на выход — деяния их известны и цели их признаны нежелательными», — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что Трамп уже заявил об имеющихся у него 17 тысячах кандидатов, готовых заменить каждого представителя демократов в госорганах. Поэтому вряд ли Демпартии удастся организовать заметный саботаж команде Трампа — «выметут всех, горе побежденным».

Также в публикации отмечается, что, судя по тому количеству молодых и амбициозных политиков, бизнесменов и промышленников, которое собралось вокруг Трампа, в Америке наступает новая эпоха — эпоха реального сектора экономики.

По словам автора, пока непонятно, как 47-й президент США собирается восстанавливать промышленный потенциал своей страны, но сами по себе эти мероприятия наверняка вызовут оживление экономики во всем мире, что повысит спрос на энергоносители и стабилизирует цены на нефть и газ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США намекнули Трампу на необходимость позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

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