«Особое отношение»: в США назвали Маска влиятельным другом Си Цзиньпина

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Bloomberg: Маск может стать влиятельным другом Си Цзиньпина при победе Трампа

«Особое отношение»: в США назвали Маска влиятельным другом Си Цзиньпина

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

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Тема:
Выборы президента США 2024

Бизнесмен может стать им при одном условии.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск может оказать существенное влияние на отношения США и Китая и стать «влиятельным другом» для председателя КНР Си Цзиньпина в случае победы на выборах кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс в беседе с Bloomberg.

«Он (Илон Маск. — Прим. ред.) льстит китайцам, а они демонстрируют особое к нему отношение. Они обязательно воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа. Маск будет влиятельным другом для Си Цзиньпина благодаря связям бизнесмена с Трампом», — сказал он.

Отмечается, что Маск ранее заявил о своей поддержке присоединения Тайваня к КНР, а также выступил против американских пошлин на китайские электромобили. Маск при победе Трампа станет посредником в диалоге между двух стран в области технологий и торговли, считает основатель Interconnected Capital Кевин Сюй. Американский бизнесмен может повлиять на отношение республиканца к КНР, он станет более дружелюбно настроен к этой стране.

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Еще в сентябре Трамп заявил о намерении наладить отношения США с Китаем и Россией в случае победы на президентских выборах. По его словам, часто врагами Вашингтона называют Пекин и Москву, но политик уверен в возможности улучшить контакты с ними.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп до инаугурации может потребовать от России отвести войска. Причиной такого требования, как считает спецпредставитель Госдепа, будет желание политика сохранить хорошую репутацию.

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