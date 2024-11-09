Павел Дацюк удостоился места в Зале хоккейной славы НХЛ

Спортсмен стал восьмым россиянином в этом списке.

Бывший российский хоккеист Павел Дацюк попал в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в соцсети X рассказала журналист Даниэлла Брюс, представитель команды «Детройт Ред Уингз». Торжественная церемония состоялась 8 ноября в Торонто, в зале появятся фотографии и данные обо всех достижениях знаменитого спортсмена. Павел Дацюк стал восьмым в истории россиянином, удостоенным чести оказаться в Зале хоккейной славы НХЛ.

Дацюк родился в Свердловске (ныне Екатеринбург. — Прим. ред.) в семье автомеханика и заведующей заводской столовой. Играл с папой в хоккей во дворе, в восемь лет стал тренироваться в школе «Юность» у Валерия Голоухова, через пять лет тренер устроил его в спортивный интернат. В 15 лет Дацюк проявил себя на чемпионате России и в финале юниорского первенства, затем благодаря Голоухову попал в профессиональный клуб «Спартак».

В 19 лет Дацюк впервые был выбран на драфте НХЛ клубом «Детройт Ред Уингз», до этого скауты практически ничего не знали о молодом хоккеисте. Он известен уникальным стилем игры и фирменным приемом — «обкрадывание» защитника в чужой зоне. В составе сборной России выиграл золото на Олимпиаде 2018 года, в 2002-м завоевал бронзу, а также золото чемпионата мира по хоккею в 2012-м. В составе «Детройт Ред Уингз» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2024 года Павел Дацюк объявил о завершении карьеры, свое решение объяснил так — силы играть еще есть, но «огонь» ушел.

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