Павел Дацюк удостоился места в Зале хоккейной славы НХЛ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Россиянин Павел Дацюк удостоился места в Зале хоккейной славы НХЛ

Павел Дацюк удостоился места в Зале хоккейной славы НХЛ

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсмен стал восьмым россиянином в этом списке.

Бывший российский хоккеист Павел Дацюк попал в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в соцсети X рассказала журналист Даниэлла Брюс, представитель команды «Детройт Ред Уингз». Торжественная церемония состоялась 8 ноября в Торонто, в зале появятся фотографии и данные обо всех достижениях знаменитого спортсмена. Павел Дацюк стал восьмым в истории россиянином, удостоенным чести оказаться в Зале хоккейной славы НХЛ.

Дацюк родился в Свердловске (ныне Екатеринбург. — Прим. ред.) в семье автомеханика и заведующей заводской столовой. Играл с папой в хоккей во дворе, в восемь лет стал тренироваться в школе «Юность» у Валерия Голоухова, через пять лет тренер устроил его в спортивный интернат. В 15 лет Дацюк проявил себя на чемпионате России и в финале юниорского первенства, затем благодаря Голоухову попал в профессиональный клуб «Спартак».

В 19 лет Дацюк впервые был выбран на драфте НХЛ клубом «Детройт Ред Уингз», до этого скауты практически ничего не знали о молодом хоккеисте. Он известен уникальным стилем игры и фирменным приемом — «обкрадывание» защитника в чужой зоне. В составе сборной России выиграл золото на Олимпиаде 2018 года, в 2002-м завоевал бронзу, а также золото чемпионата мира по хоккею в 2012-м. В составе «Детройт Ред Уингз» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2024 года Павел Дацюк объявил о завершении карьеры, свое решение объяснил так — силы играть еще есть, но «огонь» ушел.

Ранее 5-tv.ru подсчитывал шайбы легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен стал еще ближе к «вечному» рекорду канадца Уэйна Гретцки.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
Что можно и нельзя: российские врачи научат пациентов ухаживать за собой после выписки
5:36
«Будет выкручивать руки»: политолог предрек политику Трампа по Израилю
5:18
Самбистка Вера Лоткова посвятила победу на ЧМ находящемуся на СВО отцу
5:00
Не доводите до непоправимого: как сразу распознать корь и правильно ее лечить
4:40
Павел Дацюк удостоился места в Зале хоккейной славы НХЛ
4:20
В Петербурге сотрудницы салона красоты устроили потасовку

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
Застрявший в Японии круизный лайнер с туристами из РФ отправился в Шанхай
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака