«У нее потекли слезы»: дочери принца Уильяма Шарлотте не понравилась его борода

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Дочери принца Уильяма Шарлотте не понравилась его борода

«У нее потекли слезы»: дочери принца Уильяма Шарлотте не понравилась его борода

Фото: Reuters/Nic Bothma

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Знаменитому папе девятилетней принцессы пришлось подчиниться ее воле.

Британский принц Уильям поделился с поклонниками забавной историей из семейной жизни. Касается она эксперимента со внешностью, на который он решился в этом году, сообщает Daily Mail. Члены королевской семьи, как известно, консервативны как никто, исключений практически не бывает. Да и легендарная бабушка Уильяма, королева Елизавета II, любила гладко выбритые мужские лица, а ее было принято слушаться.

Супруг Елизаветы принц Филипп, а также ее старший сын принц Чарльз (ныне король Карл III. — Прим. ред.) и внук принц Уильям в свое время возвращались со службы в Королевском военно-морском флоте бородатыми. Но стоило им оказаться дома, от растительности приходилось избавляться. После смерти королевы господа расслабились. Вот и всегда одетый с иголочки, без намека на вызов, принц Уэльский вдруг отпустил бороду. Но его девятилетняя дочь Шарлотта не оценила нового папу и даже залилась слезами, увидев папу в непривычном образе.

«Борода! Шарлотте она не понравилась с первого раза. Когда я впервые отрастил бороду, у нее потекли слезы, и мне пришлось ее сбрить… Потом я снова отрастил бороду. Я подумал, подожди-ка, и убедил ее, что все будет хорошо», — со смехом рассказал принц Уэльский.

По словам Уильяма, жена и сыновья, 11-летний Джордж и шестилетний Луи, были более благосклонны и отнеслись к его бороде проще. Впрочем, теперь и дочь не имеет ничего против. Так что он периодически выходит в свет в образе эдакого бунтаря — по меркам монаршей семьи, разумеется.

Вот уж кто действительно бунтарь, так это младший брат принца Уильяма Гарри. Несколько лет назад он начал просто фонтанировать скандалами на пару с женой Меган Маркл. Они заявили о расизме в Букингемском дворце, травле темнокожей Меган и других пороках королей. А потом давай сниматься в телепередачах, выпускать сериалы по мотивам своей нелегкой жизни и писать шокирующие мемуары.

Супруги живут в США, а родственники стараются держаться от них подальше. Ранее 5-tv.ru писал, что Маркл шантажирует монархов своей новой книжкой.

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