Демографический вопрос: в некоторых регионах РФ будут платить студенткам за рождение ребенка

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В некоторых регионах РФ будут платить студентам за рождение ребенка

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В Госдуме такие меры считают хорошей практикой.

Все больше российских регионов будут платить студенткам вузов и колледжей за рождение ребенка. В Хабаровском крае девушки в возрасте от 18 до 23 лет начнут получать единовременно по 100 тысяч рублей. Все, чтоб повысить рождаемость.

Ранее аналогичную меру поддержки ввели в Ивановской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Местные власти считают, то это поможет переломить тенденции откладывать рождение детей на более поздний срок.

А в Госдуме «Известиям» заявили, что выплаты студенческим семьям — хорошая практика. Благодаря только этой мере поддержки нельзя решить демографический вопрос. Но комплексно это сможет дать положительный эффект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года. Правительству нужно выполнить поручение президента до 15 ноября.

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