Белоруссия официально стала партнером БРИКС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Об этом сообщили в МИД Республики.

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на МИД Республики.

В материале указано, что президент страны Александр Лукашенко 5 ноября написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны подключиться к Объединению в качестве партнера. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи с послом РФ Борисом Грызловым передал документ.

В пресс-службе МИД отметили, что официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами, входящими в БРИКС, процедуры получения партнерского статуса. После него страна может считаться партнером.

В своем послании Александр Лукашенко отметил, что с момента основания БРИКС работает над укреплением многостороннего взаимодействия и превращается в один из столпов многополярности.

Ранее 5-tv.ru писал, как БРИКС стал примером сотрудничества в новой международной обстановке.

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Белоруссия официально стала партнером БРИКС

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