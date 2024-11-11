Об этом сообщили в МИД Республики.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на МИД Республики.
В материале указано, что президент страны Александр Лукашенко 5 ноября написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны подключиться к Объединению в качестве партнера. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи с послом РФ Борисом Грызловым передал документ.
В пресс-службе МИД отметили, что официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами, входящими в БРИКС, процедуры получения партнерского статуса. После него страна может считаться партнером.
В своем послании Александр Лукашенко отметил, что с момента основания БРИКС работает над укреплением многостороннего взаимодействия и превращается в один из столпов многополярности.
Ранее 5-tv.ru писал, как БРИКС стал примером сотрудничества в новой международной обстановке.
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