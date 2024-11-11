Немецкий концерн Rheinmetall и компания ICEYE передали ВСУ спутниковые снимки

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

С помощью такой передачи снимков, ВСУ будут планировать операции и военные действия Киева.

Немецкий концерн Rheinmetall и компания ICEYE передали ВСУ спутниковые снимки

Фото: www.globallookpress.com/National Aeronautics and Space A

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Немецкий концерн Rheinmetall в партнерстве с финской аэрокосмической компанией ICEYE в начале октября начали передавать спутниковые снимки высокого разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С начала октября Украина в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны спутниками SAR», — указано в сообщении.

Отмечается, что благодаря такой передаче снимков, ВСУ будут планировать операции и военные действия Киева.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех заводов по производству вооружения на Украине. По словам гендиректора компании Армина Паппергера, этот завод до конца 2024 года произведет первую партию боевых машин пехоты Lynx. Он отметил, что несколько заводов по по производству порохов и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны находятся на стадии строительства. Когда работы завершатся — он не уточнил.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву.

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