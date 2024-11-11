Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

Кнайсль: атаки беспилотников в России были нацелены на жилые районы

Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

За утро 10 ноября было сбито более 30 дронов, летевших на столицу.

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 ноября были направлены на жилые районы Москвы. Об этом сообщила в соцсетях экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Все сегодняшние атаки беспилотников в России были нацелены на жилые районы», — указала дипломат.

Атаку беспилотников на столицу зафиксировали утром 10 ноября. В общей сложности, за утро сбили более 30 дронов, летевших на столицу. Они все были подбиты в районе Раменского, Домодедово и Коломне в Подмосковье.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что десять украинских дронов сбиты в небе над Орловской областью. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что в результате украинской атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

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