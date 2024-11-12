Что ждет экономику США после возвращения Трампа

Аналитики из Вашингтона пока не спешат делать конкретные заявления касающиеся Украины.

Аналитики из Вашингтона заявили, что пока сложно делать прогнозы по распределению экономических ресурсов после избрания нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание EADaily. Однако они уверены, что возвращение политика в Белый дом означает увеличение оборонного бюджета страны, а, следовательно, сокращение финансовой помощи для Киева.

В рамках последнего байденовского пакета помощи украинские военные получат более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Также глава Пентагона Ллойд Остин провел беседу с президентом Зеленским*, где уверил его в приоритете поставок вооружения именно ему. Один из источников WSJ отметил, что в дальнейшем США могут выкупать оружие у других стран и предоставлять его ВСУ. Таким образом, оборонному комплекту Штатов не придется нести убытки.

Политику Трампа на втором сроке предсказать сложнее, потому что среди партии Республиканцев, в которую он входит, мало консенсуса по вопросам финансового вложения в оборону. В данный момент партия делится на три основных лагеря: первый выступает за масштабное финансирование оборонной промышленности, второй — за сокращение некоторых расходов, а третий, с Кристофером Миллером, последним исполняющим обязанности министра обороны при первой администрации Трампа, считает, что США стоит сконцентрироваться на себе и перестать поддерживать операции других стран за рубежом. И пока не ясна, какая из групп одержит верх и какую стратегию изберет нынешний президент.

Единственное, чего точно хочет достичь Трамп, так это прекращение многих вооруженных конфликтов в мире, в том числе и на Украине. Но резкого прекращения финансирования Незалежной ждать не стоит, так как США хорошо расширили линейку оружия при поддержке боевиков ВСУ, и резкое сворачивание «помощи» может навредить оборонной отрасли.

В любом случае первые 100 дней новой администрации Трампа могут ознаменоваться серьезной перезагрузкой внешней политики и изменениями расходов на оборону. Вместе с тем, политика Пентагона при Трампе, скорее всего, положительно отразится на стартапах в сфере космоса, судостроения и противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова призвала Трампа исправить ошибки действующей администрации США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.