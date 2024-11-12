Борис Писториус против сделки между президентом США и Владимиром Путиным.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может быстро решить вопросы, связанные с Украиной, и пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным. Данные опасения он сообщил газете Die Zeit.

«Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована», — заявил испуганный министр.

Такой «нежелательный» для Киева и Европы шаг может только усугубить положение Незалежной. Писториус также уверен, что ей необходимо вступить в НАТО, чтобы не быть «постоянным очагом» конфликтов на территории Европы.

К слову, Трамп неоднократно заявял, что в случае прихода к власти сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Однако в Кремле отмечали, что ситуация не так проста. В то же время в турецких СМИ обсуждается вариант возвращения сторон к переговорному процессу в Стамбуле до января 2025 года.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск играет ключевую роль в деятельности Трампа.