В единении с природой: обнаженная Каштанова путешествует на рыбачьей лодке

Звезду российского кино заметили в компании друзей в дали от цивилизации.

Актриса Софья Каштанова похоже решила немного похулиганить или сменить стиль жизни и уйти в легкий аскеизм. На видео, представленном источником 5-tv.ru, видно, как звезда «Полицейский с Рублевки» пытается слиться с природой в нежном бежевом наряде с шикарной шифоновой юбкой, находясь на рыбачьей лодке.

Фото, видео: 5-tv.ru

Из видео складывается ощущение, что звезда настолько устала от мирской суеты, что решила побывать подальше от всех и выбрала путешествие без привычного для селебрити комфорта. При этом о красоте не забыла. Даже в таких условиях леди всегда должна оставаться элегантной, а на груди ее худи написана фраза: «Говоришь за спиной, значит, я впереди». Что же это может означать?

Но, возможно, все сложнее, и Каштанова решила удариться в религиозные практики. Теперь она хочет соединиться с природой, чтобы отдохнуть и познать все стороны мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина написала свой хит благодаря первой любви. Артистка отметила, что переживала настоящую любовь два раза в жизни.