Израиль нанес удар по палаточному лагерю в секторе Газа

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Дрон ЦАХАЛ атаковал кафе. Погибли десять человек.

Фото, видео: Reuters/Khamis Said; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес новые удары по так называемой «безопасной» зоне в Секторе Газа. Взрывы прогремели недалеко от Хан-Юниса.

Дроном атаковали кафе в палаточном лагере, передает Al Jazeera. По данным канала, жертвами стали по меньшей мере десять человек.

Ранее израильские ВВС совершили налет на север Ливана. По сообщению местного Минздрава, в результате попадания по жилому дому погибли восемь беженцев с юга страны, известно еще о 14 раненых. На месте там так же продолжается разбор завалов, под обломками могут оставаться люди.

Расследовать преступления Израиля призвали участники саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. В итоговой декларации в том числе осудили преднамеренные атаки ЦАХАЛ на представительства ООН. В совместном заявлении участники саммита объявили, что будут добиваться заморозки членства Израиля в Организации Объединенных наций.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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