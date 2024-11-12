Жилой дом превратился в прах: Израиль нанес очередной удар по Бейруту

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ВВС Израиля уничтожили жилой дом в Ливане

Фото, видео: Reuters/Ahmad Al-Kerdi; 5-tv.ru

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Две авиабомбы уничтожили многоэтажной здание в столице Ливана.

По меньшей мере, десять крупных ракетных ударов потрясли столицу Ливана и ее окрестности. Двумя авиабомбами военно-воздушные силы Израиля снесли многоэтажный жилой дом в южном пригороде Бейрута.

Информации о погибших и пострадавших в результате этого удара пока нет. ЦАХАЛ якобы призывала местных жителей эвакуироваться до налета. Этот район израильские военные называют оплотом движения «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес новые удары по так называемой «безопасной» зоне в секторе Газа. Жертвами атаки стали по меньшей мере десять человек.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

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