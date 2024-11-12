«Тимма, все!» — названа дата беседы по иску Анны Седоковой о расторжении брака

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 168 0

Беседа по иску певицы Анны Седоковой о расторжении брака назначена на 22 ноября

«Тимма, все!» — названа дата беседы по иску Анны Седоковой о расторжении брака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее исковое заявление было оставлено без движения.

Экс-солистка «ВИА Гры», певица Анна Седокова разводится с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Сначала ее заявление не приняли из-за ошибок, но позже суд назначил беседу между членами семьи — она состоится 22 ноября. Об этом стало известно 5-tv.ru из данных судопроизводства.

Седокова подала на развод этой осенью — после четырех лет брака с Тиммой. Точную причину расставания со спортсменом звезда до сих пор не озвучила.

Янис Тимма уже был женат, от первой супруги у него есть шестилетний сын. Недавно стало известно, что отец долгое время не платил ему алименты.

Ранее Тимма подогрел слухи о воссоединении с Седоковой. 

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.25
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:26
«Тимма, все!» — названа дата беседы по иску Анны Седоковой о расторжении брака
22:19
Гражданин Литвы осквернил братскую могилу в Судже
21:59
«С победой вернусь»: SHAMAN посвятил выступление умершему Коробкову-Землянскому
21:48
Полиция обнаружила более 300 иностранных граждан в одном из хостелов Москвы
21:35
Идеальные гены: дочка Утяшевой и Воли удивила модельными данными
21:16
Обыкновенный фашизм: боевики ВСУ расстреляли авто с мирными жителями из танка

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
Один в поле воин: как сапер-разведчик Алиев три недели отражал атаки ВСУ
«Употребляла»: родители глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп