«Тимма, все!» — названа дата беседы по иску Анны Седоковой о расторжении брака
Беседа по иску певицы Анны Седоковой о расторжении брака назначена на 22 ноября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ранее исковое заявление было оставлено без движения.
Экс-солистка «ВИА Гры», певица Анна Седокова разводится с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Сначала ее заявление не приняли из-за ошибок, но позже суд назначил беседу между членами семьи — она состоится 22 ноября. Об этом стало известно 5-tv.ru из данных судопроизводства.
Седокова подала на развод этой осенью — после четырех лет брака с Тиммой. Точную причину расставания со спортсменом звезда до сих пор не озвучила.
Янис Тимма уже был женат, от первой супруги у него есть шестилетний сын. Недавно стало известно, что отец долгое время не платил ему алименты.
Ранее Тимма подогрел слухи о воссоединении с Седоковой.
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