Ранее исковое заявление было оставлено без движения.

Экс-солистка «ВИА Гры», певица Анна Седокова разводится с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Сначала ее заявление не приняли из-за ошибок, но позже суд назначил беседу между членами семьи — она состоится 22 ноября. Об этом стало известно 5-tv.ru из данных судопроизводства.

Седокова подала на развод этой осенью — после четырех лет брака с Тиммой. Точную причину расставания со спортсменом звезда до сих пор не озвучила.

Янис Тимма уже был женат, от первой супруги у него есть шестилетний сын. Недавно стало известно, что отец долгое время не платил ему алименты.

Ранее Тимма подогрел слухи о воссоединении с Седоковой.