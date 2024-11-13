Заново продать: «план победы» Зеленского был разработан под Трампа?

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FТ: часть «плана победы» Зеленского создавалась с учетом победы Трампа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

В частности, США предлагается воспользоваться природными ресурсами Украины.

То, что за бизнесом будущее, с приходом Трампа уже понимают многие, в том числе и бывший актер Зеленский. Поэтому, по данным Financial Times, он отыгрывает ситуацию, пытаясь заново продать свой так называемый мирный план.

Если в варианте для Байдена упор был сделан на боевую часть, то есть поставку ракет и удары по России, то вариант для Трампа — это предложение воспользоваться природными ресурсами Украины. За что Киев продает сам себя — в принципе, понятно, но журналисты издания отмечают, что говорить об этом рано, так как Зеленский и его офис сейчас усиленно перерабатывают документ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын новоизбранного президента США — Дональд Трамп-младший — пошутил, что Зеленский скоро потеряет карманные деньги.

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Заново продать: «план победы» Зеленского был разработан под Трампа?

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