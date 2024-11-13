Не повторять ошибок предков: как психотравмы передаются из поколения в поколение

Согласно принципам системной психологии, потрясения и горевания могут всерьез подпортить жизнь не только вашим детям, но и внукам, правнукам и так далее.

В области системной психологии существует такое понятие, как трансгенерационная травма. Это передача негативного чувственного опыта от предков к потомкам. Так, внуки и правнуки могут неосознанно повторять неприятные жизненные сценарии своих прабабушек, прадедушек и, конечно же, родителей. Об этом и о способах разорвать роковой круг неудач рассказала психолог и гипнотерапевт Валерия Базарова.

Современные специалисты, придерживающиеся упомянутой теории, считают, что дети появляются на свет вовсе не «чистым листом». И их эмоциональная сфера закладывается еще до зачатия. Выглядит это примерно так: яйцеклетки женщины начинают формироваться еще тогда, когда мать вынашивает ее. И когда дитя находится в утробе, оно оказывается в той же среде, что и мама, и развивается на ее базе. А мама малыша в свое время тоже была под действием переживаний бабушки. У всех в одно и то же время формируется одна нежелательная эмоция или паттерн поведения.

«В вашем подсознании хранится вся информация о чувственном опыте своего рода. Опыт был и плохой, и хороший. Для чего важна эта тема? Будущее многовариантно, и каждый хочет жить счастливо и желает себе лучшего будущего. Ваше будущее зависит от ваших реакций на события в настоящем. Напоминаю: суть не в событиях как таковых, а в том, как вы на них реагируете», — объясняет Базарова.

В системной психологии считается, что настоящее зависит от прошлого. Изменить его нельзя, но можно поменять отношение к нему с помощью психолога или самостоятельно. Трансгенерационная травма образовывается, если с предком произошло мощное, эмоционально заряженное событие.

Например, его близкого человека убили. Он не может пережить смерть близкого, накапливается обида на убийцу. Обида настолько сильно и эмоционально заряжена, что убийца за ее счет подключается к роду семьи жертвы.

«Где эмоция, там и внимание, где внимание, там энергии. Убийца виновен. Жертва невиновна, так как все стремится к балансу. Отныне в роду жертвы обязательно произойдет повторный сценарий. Только теперь в их роду кто-то из потомков станет убийцей, чтобы выровнять баланс вины и невиновности. Сценарий будет повторяться до тех пор, пока кто-то из потомков не проработает обиду, которая уже стала расти и накапливаться из-за трансгенерационной травмы», — отмечает специалист.

С помощью специальных инструментов психологи помогают разорвать эти цепи негативных сценариев, чтобы человек мог жить счастливо. Работа над собой становится решающим фактором жизни будущих поколений. Сначала эксперт разыскивает психотравму, ищет связь его личности с личностями предков, а затем и определяет цену, которую платит человек за удержание родовых невзгод. С помощью образов старших можно сделать новый выбор в жизни, поплакать над утратами и продолжить жить без этого бремени.

Ранее Валерия Базарова рассказывала 5-tv.ru, почему женщины не хотят жить с бедными мужчинами.