Звезда «Офиса» Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

Журнал People назвал Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года

Звезда «Офиса» Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Barbara Hine

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Актер был, мягко говоря, в шоке от такого решения.

По версии журнала People, 45-летний американский актер Джон Красински является самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году. Сам артист был, мягко говоря, в шоке от такого решения.

«Я был шокирован. Ноль мыслей в голове <…> Ребята, вы действительно подняли планку для меня», — рассказал он журналу.

Вначале звезда сериала «Офис» подумал, что его разыграли, ведь узнал он о случившемся на юмористическом шоу. Но потом быстро пришел в себя и обрадовался.

Красински сменил на почетном посту актера и автогонщика Патрика Демпси, который носил звание самого сексуального мужчины в мире в 2023 году.

Супруг актрисы Эмили Блант известен не только как актер, но и как кинорежиссер и сценарист. Несмотря на большую популярность, артист предпочитает жить обычной жизнью и быть просто мужем и отцом, который смотрит документальные фильмы и с удовольствием слушает сказки на ночь вместе со своими двумя детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что женщины разделили мужчин по «звериным» типажам.

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