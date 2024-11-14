Собянин: в «Сколково» открылась инновационная школа «Сколка»

В крупнейшем инновационном центре России «Сколково» открылась школа «Сколка». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Школа „Сколка“ — уникальная. Ее модель ориентирована на получение практических навыков в области индустрий будущего: биотеха, ИИ и ИТ, креативных индустрий и космических технологий», — уточнил глава столицы.

По словам Собянина, «Сколка» интегрирована в «Сколково» таким образом, что наставниками в учебном заведении станут специалисты компаний-резидентов инновационного центра. Помомо этого, среди партнеров школы: «Роскосмос», «Союзмультфильм», Российский квантовый центр, а также другие крупные компании.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Не считая биологической лаборатории, IT-полигона, арт-студии и других классов, в которых ученики смогут развить все свои таланты, школа также оснащена многофункциональными спортзалами со скалодромом и зоной 3D-физкультуры. На прилегающей территории размещены спорткомплекс, научно-популярное оборудование и другое.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

«Сколка» сможет принять 825 учеников, заключил Собянин.

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