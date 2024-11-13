Жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 29 0

Ей предъявлены обвинения по делу об особо крупной растрате.

Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест по делу о крупной растрате

Фото: vk.com/Янина Копайгородская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мещанский районный суд Москвы поместил под домашний арест Янину Копайгородскую — жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ей предъявлены обвинения по делу об особо крупной растрате. Об этом из зала суда передал корреспондент 5-tv.ru.

Уточняется, что она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Судебное решение о ее аресте действует до 12 января.

Накануне стало известно о задержании Янины Копайгородской по делу ее мужа и аресте ее кредитных счетов на 100 миллионов рублей.

По словам адвоката Елизаветы Меткиной, Копайгородская пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и задержали до рассмотрения вопроса о мере пресечения.

По данным следствия, Копайгородская приобрела земельный участок за семь миллионов рублей, что выше его рыночной стоимости.

Самого Алексея Копайгородского задержали 25 сентября. Ему вменяется хищение двух земельных участков на 3,7 миллиона рублей. По ходатайству органов предварительного расследования суд отправил Копайгородского в СИЗО до 18 ноября. Сам он не признает вину в присвоении земельных участков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.37
0.41 104.29
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:56
Два человека пострадали в результате обрушения моста в Крыму
22:54
Крупнейшая сеть в Европе: в Италии продавали подделки под видом картин Бэнкси и Шагала
22:34
В США вынесли приговор летчику, обвиняемому в утечке разведданных
22:14
Жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест
22:00
Мост обрушился в Джанкойском районе Крыма
21:54
Администрацию Нетаньяху подозревают в подделке документов

Сейчас читают

На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
«Имущество, акции, облигации»: Жорин объяснил, чего лишится Блиновская из-за банкротства
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп