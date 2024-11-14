В Воронеже дорожники не смогли сделать ровный тротуар

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Вместо того, чтобы переделать работу, они просто положили больше асфальта.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Самый нелепый креатив инженерной мысли показали воронежские дорожники. Они на глазок решили положить тротуар, и лишь когда две бригады встретились посередине, осознали, что сильно ошиблись в расчетах.

К сожалению, две дорожки не сошлись. Несколько дней мастера думали, что с этим можно сделать. Решили все же не тратиться на переделку, а просто смягчить острый угол ошибки, положив побольше асфальта.

Ранее 5-tv.ru писал, что как развивается дорожная сеть России. Оглашая послание Федеральному собранию, президент страны Владимир Путин подчеркнул — нужно развивать и совершенствовать логистику. Ведь когда регионы становятся ближе — растет экономический потенциал и туристическая привлекательность страны.

На дороге в Сочи, как обещают, даже в пик курортного сезона, не будет пробок. А ж/д путешествие из Москвы в Петербург сократится до двух часов. На очереди и другие регионы. До 2030 года дорожники должны построить 50 транспортных обходов вокруг крупных городов.

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