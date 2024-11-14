«Вопрос американской стороне»: сможет ли Трамп избавить российских дипломатов от визовых проблем

Это не единственная тема, которую Москве нужно обсудить с Вашингтоном.

Пока рано делать выводы о возможном решении проблем с выдачей американских виз дипломатам России для работы в органах Генассамблеи ООН при администрации набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа. Так оценил перспективу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Первое: пока рано говорить о надеждах (в устранении проблем. — Прим. ред.). Второе: контактов пока не было, и, соответственно, пока это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что «повестка вопросов-раздражителей очень обширна». По его словам, неверно выделять какой-то один определенный вопрос как приоритетный.

Таким в Кремле прокомментировали вопрос о решении президента России Владимира Путина поднять тему про визовые проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Баку с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны Соединенных Штатов, которые не дают российским представителям нормально участвовать в работе Генассамблеи организации.