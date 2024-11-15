Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Город постоянно совершенствует инфарктную сеть: регулярно обновляется оборудование, используются современные протоколы лечения, качественные и доступные лекарства, а врачи непрерывно обучаются.

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Столица более чем в два раза увеличила количество спасенных пациентов с инфарктами благодаря четкой маршрутизации, профессионализму врачей и современным технологиям. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Инфаркт миокарда — одно из самых серьезных и распространенных заболеваний. Но, к счастью, в последние годы медицинская наука достигла огромного прогресса в профилактике и лечении сосудистых катастроф. И, как говорится, дело остается за за малым: обеспечить своевременную и качественную помощь при инфарктах всем жителям Москвы. К решению этой задачи мы приступили больше 10 лет назад. За минувший период Москва более чем в два раза увеличила количество спасенных пациентов с инфарктом миокарда», — написал мэр.

Важнейшим шагом в решении этой задачи стало формирование единой инфарктной сети. Сегодня в нее входит около 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных на территории города.

Это позволило организовать эффективную систему маршрутизации пациентов. Диспетчерам скорой помощи в режиме онлайн доступна информация о наличии операционных и коек кардиореанимации в стационарах. Благодаря этому бригада доставляет пациента с инфарктом в ближайший свободный стационар, где ему гарантированно окажут незамедлительную помощь. Если в 2010 году от момента прибытия медиков на вызов до экстренной операции в стационаре могло пройти до нескольких часов, то сейчас в среднем не более 40 минут.

В Москве реализовано уже несколько этапов оснащения медицинских учреждений современным оборудованием. Только с 2022 года город закупил более пяти тысяч различных приборов для исследования сердца и сосудов.

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Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

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