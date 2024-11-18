На поддержку санавиации Дальнего Востока выделят почти 200 миллионов рублей

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В регионе ощущается нехватка техники и кадров.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив;5-tv.ru

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Почти 200 миллионов рублей будет направлено на поддержку санавиации Дальнего Востока. Речь идет о повышении доступности медицинской помощи для людей, проживающих в труднодоступных районах.

Для региона со сложным ландшафтом — это острая проблема. Вертолеты санавиации летают фактически вместо карет скорой помощи, в том числе на стоянки оленеводов. При этом регион испытывает нехватку техники, остро стоит вопрос и дефицита кадров.

Субсидии, выделенные правительством, получат Республика Саха, Забайкальский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что в Приморском крае планируют создать первую международную территорию опережающего развития (ТОР).

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